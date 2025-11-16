ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿ ಕಸಮುಕ್ತ ನಗರ ಸಂಕಲ್ಪ: ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಸಮುಕ್ತ ನಗರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
Ramanagara

