ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಎಸ್‌: ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್

ಗೋಪಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಗಳಾಗಲಿವೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ 8 ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ
ಸುರೇಶ್‌ ಬಮೂಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Ramanagara

