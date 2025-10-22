ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictramanagara
ರಾಮನಗರ: ಸ್ಕೂಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕಳವು

ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ₹17 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ₹2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಡಿಒ; ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಕಳ್ಳರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:14 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:14 IST
Ramanagara

