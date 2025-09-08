ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ramanagara
ರಾಮನಗರ: ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು

ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಘಟನೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
ನಿಶಾಂತ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಜನ
Ramnagar

