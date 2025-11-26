ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕನಕಪುರ | ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಚುನಾವಣೆ: ‘ಕೈ’ ಪಾರಮ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು
ಕನಕಪುರ ಟಿಪಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ ಸುರೇಶ್
kanakapura

