ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ದಸರಾ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ

ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಟ್ಟಿ
ಎಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:15 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಜ್ರನಖ ಆಯುಧ
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಜ್ರನಖ ಆಯುಧ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಟ್ಟಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿ
MysuruDasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT