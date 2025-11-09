ಕಾಫಿ ರಫ್ತು, ನೆರವಿಗೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ’ ಆ್ಯಪ್: ದಿನೇಶ್ ದೇವವೃಂದ

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಅದರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿಎಂ.ಜೆ.ದಿನೇಶ್, ದೇವವೃಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ ದೇವವೃಂದ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮಾದರಿ ಎದುರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆರುಗು
ಮೇಳದ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರು
ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ