<p><strong>ಭದ್ರಾವತಿ</strong>: ಹಳೇ ನಗರದ ನಿರ್ಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿ. 1ರಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು <br> ಭಾನುವಾರ ನಿರ್ಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್' ಎಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ದೀನರಾಗಿ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ, ಏಕತೆ, ದೀನತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸುವವರು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಇತರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ನೃತ್ಯ, ನಿರ್ಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಾಯನ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹುಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಷಧಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಭೋಜನ ಸವಿಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>