ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ಲವಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದೇ ಧರ್ಮ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬರುವೆ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆರ್ಲೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್) ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಹಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸನಾತನ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ಲವಗಳಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೀತೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಂದನೀಯ ಎಂದರು.</p><p>ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಭಿಯಾನ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅದರ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದ ಆಯೋಜಕರು ಮುಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಇಂದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು </p><p>ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ನೈತಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಏಕೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಸಾವಿರ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಹರಿಹರಪುರ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆನಂದಪುರ ಮುರುಘಾಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅದರ ನಾದಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>