‘ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್’: ಸಿಹಿಮೊಗ್ಗೆಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟ ವನಿತೆಯರ ಕಲರವ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಮರೆಯಾಗಿ ಸಂಜೆ ಮಾಗಿಯ ಚಳಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶನಿವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲರವ ಗರಿಗೆದರಿತ್ತು. 

ಗಂಡ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿಮೆಯ ಜಂಜಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ–ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಬಳಗದ 'ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. 

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯಲು, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಅರಿವಿಗೆ, ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ 'ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್' ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡೆಯನ್ನು ಆಚೆ ನೂಕಿ ಹಾಡು, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ, ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ತಾವೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ನೆರೆದವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಈ ಖುಷಿಯ ಗಳಿಗೆಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'– 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಯಿಲ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಆಯಿಲ್ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. 

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ನಂಟು: 

ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆನಂದ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯವೂ ತಪ್ಪದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬದ್ಧತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕಳಕಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ– ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬಳಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ–ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಾ ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 

'ಫ್ರೀಡಂ ಆಯಿಲ್'ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ದಾವಣಗೆರೆ ಬ್ಯೂರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಡಿಜಿಎಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾಗವತ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಎಸ್.ಕೆ.ನೃಪತುಂಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಂದಗೋಪಾಲ್, 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, ಜಾಹೀರ