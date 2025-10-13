ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಅನುದಾನ ಮೊಟಕು; ಪುಸ್ತಕ ಸಂವಹನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಂಚು: ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:37 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒಂದು ಕೃತಿ ರಚಿಸುವುದೇ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸೀಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚನ್ನೇಶ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮೂರು ಕೃತಿ ಹೊರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ
ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ
Shivamoggabooks

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT