ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಶಿಬಿರದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ: ವರದಿಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚನೆ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಶಿಬಿರದ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವಾಗ ಆದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಾರದೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾದ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>