ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶುಂಠಿಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ: ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ

ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
