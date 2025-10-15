ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಬೈಪಾಸ್‌ ಬಂತು.. ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಯ್ತು..!

ಊರೊಳಗೆ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕ್ಷೀಣ.. ಹೆಚ್ಚಿದೆ ವರ್ತಕರ ಗೋಳು
ಕುಮಾರ್ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:46 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:46 IST
ಬೈಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ವೀರೇಶ್, ವರ್ತಕ
ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದೆ
ಸಂಗನಾಥ , ಗ್ರಾಹಕ ಅರಹತೊಳಲು
ShivamoggaTrade

