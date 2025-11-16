<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಎನ್.ಇ.ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 36 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೇಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು:</strong></p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿ.ಇ.ಒ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಭುವನ್ ಆರ್. ಸಿದ್ದರಾಮ , ಅಕ್ಷರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. </p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ: ಪ್ರಥಮ–ಅನ್ವರ್ ಖಾನ್, ಮಂದಾರ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ, ದ್ವಿತೀಯ– ಪುನೀತ್ ಎಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯಾಮತಿ. ತೃತೀಯ– ಎಂ.ವೈ ಶಾಹಿಬ್, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.ಗೀತೆಗಾಯನ : ಪ್ರಥಮ– ಸುಮೇಧ ಎನ್.ಎಸ್, ಪೇಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ದ್ವಿತೀಯ– ಹೇಮಾ ಆರ್, ಕಸ್ತೂರಬಾ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತೃತೀಯ– ಡಿ.ವಿ.ಸ್ವರ, ಟೀಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ</p>.<p>ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ತಂಡಗಳು): ಪ್ರಥಮ– ಪೇಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ದ್ವಿತೀಯ– ಕಸ್ತೂರಬಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತೃತೀಯ– ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.</p>.<p>ಮುಖಚಿತ್ರ ರಚನೆ: ಪ್ರಥಮ–ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದ್ವಿತೀಯ– ಅರಬಿಂದೋ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೃತೀಯ–ಪೇಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ,</p>.<p>ಯೋಚಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪ್ರಥಮ– ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದ್ವಿತೀಯ– ಅರಬಿಂದೋ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತೃತೀಯ–ಪೇಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.</p>.<p>ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟಗಳು (ತಂಡಗಳು): ಪ್ರಥಮ– ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಡೂರು. ದ್ವಿತೀಯ– ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೃತೀಯ– ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣಂದೂರು.</p>.<p>ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ: ಪ್ರಥಮ– ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ದ್ವಿತೀಯ– ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೃತೀಯ – ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.</p>.<p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ: ಪ್ರಥಮ – ಕಸ್ತೂರಬಾ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ದ್ವಿತೀಯ– ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯಾಮತಿ. ತೃತೀಯ– ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಡೂರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>