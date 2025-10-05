ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
10 ವರ್ಷವಾದರೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳ್ಳದ 1,054 ಕೆರೆಗಳು!

ಡಿಡಿಎಲ್‌ಆರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಡಿಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕಚೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏಳು ಎಡಿಎಲ್‌ಆರ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಚೌಧರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ
