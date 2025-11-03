ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ರಾಸುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೊಂದು ಎಫ್‌ಪಿಒ

ದೇಸಿ ರಾಸು ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:28 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾಗರದ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿ ಕಚೇರಿ
ಸಾಗರದ ಜೋಸೆಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿ ಕಚೇರಿ
ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ರಾಸಿನ ಕ್ಷೀರ ಗೋಮಯ ಹಾಗೂ ಗವ್ಯ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ರಾಸಿನ ಕ್ಷೀರ ಗೋಮಯ ಹಾಗೂ ಗವ್ಯ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
MalenaduCow

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT