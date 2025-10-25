ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ; ಇಳುವರಿ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ..
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್. ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವತಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ರಾಶಿ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 2500ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಜಡ್ಡಳ್ಳಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರ
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ‌ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಬಹುದು
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸೊರಬ
