ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

‘ಕಲಿಯುವ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ‘

ಎನ್ಇಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ‘ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Shivamogga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT