ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುಚಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು.
ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಸದ
ShivamoggaBY Raghavendra

