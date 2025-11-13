ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಾಲೆ ತೊರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸೊರಬ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ‘ನನ್ನ ನಡೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆ’ ಅಭಿಯಾನ; ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭ
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್.ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೇ ನ.14ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ತೊರೆದ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ
  ಆರ್.ಪುಷ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೊರಬ
Shivamogga

