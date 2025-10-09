ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಇಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಬಂದ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಠದ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:17 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:17 IST
ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರೇ ಟೋಲ್ ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
– ಶಿವರಾಜ್, ಟೋಲ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ
shikaripura

