ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ, ಮಾರಾಟ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುದ್ದು

ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:09 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯುವಜನರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ‘ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ’ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಿ.ನಿಖಿಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಸ್‌ಪಿ
ShivamoggaGanja case

