ವಂದೇ ಮಾತರಂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಜ್ವಾಲೆ: ಬಿವೈಆರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ.                                                   
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಾಸಕ
B Y Raghavendra

