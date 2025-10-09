ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತಿಪಟೂರು | ‘108’ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ: ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಪರದಾಟ

ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ತಿಪಟೂರು, ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಆರ್.
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Tumkur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT