ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಗುಬ್ಬಿ | ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಸವಾಲು; ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಲೋಡುಗಟ್ಟಲೆ ರಾಶಿ

ಶಾಂತರಾಜು ಎಚ್.ಜಿ.
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಬಳಗದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ
ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಬಳಗದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ
TumkurAreca nut

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT