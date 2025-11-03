ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕಿರೀಟ: ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ</strong>: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಎಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಲೂ ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.PHOTOS | ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾರಿಯರು: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ.ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯ;\nಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಬರಲಿ. <p>2020ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ನಾನು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಅಂಥಹದ್ದೇ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಘಾತಗಳೇ ಇಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಮಂದಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜನರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂದಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ</p><p>2020ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿರಾಶೆಯ ನಂತರದ ತಂಡವು ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾರಿಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ.ಆಳ–ಅಗಲ | ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ.ICC Women's WC: ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟ.ICC Women's WC: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿವು...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>