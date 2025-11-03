ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾರಿಯರು: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತವು 52 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವನಿತೆಯರ ಎದುರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

2005 ಮತ್ತು 2017ರ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಢದ ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತದ ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಊರಿದರು.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

CricketWomen World cupHarmanpreet KaurWorld Cup

