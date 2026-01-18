ತುಮಕೂರು | ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ಮೀನಿನ ದರವೂ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹೂ ಕೋಸು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹225, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹340, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹365, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹150ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹6.10ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಹ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರಿಂದ ಕೋಳಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬೆಲೆಗೆ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ತರಕಾರಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶತಕದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಹೂ ಕೋಸು ಒಂದು ₹50ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ ಬೆಲೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೊಪ್ಪು ಚೇತರಿಕೆ:</strong> ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ತುಸು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹20–25ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹25–30, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏರಿಕೆ:</strong> ಜೂಸ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ, ಸೇಬು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿ:</strong> ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಧನುರ್ಮಾಸ ಮುಗಿದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹160–161, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹120–121, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹165–170ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯ:</strong> ಶೇಂಗಾ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ:</strong> ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಲವಂಗ ಬೆಲೆ ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹120–140, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹320–350, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹190–200, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–55, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–270, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–930, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹430–460ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ಏರಿಕೆ</strong>: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಮೀನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹420, ಬೂತಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹320, ಬೊಳಿಂಜರ್ ₹330, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,180, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,560, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹940, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,100, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–820, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹990ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>