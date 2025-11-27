ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ: ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲಾ ವೈಭವ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ: ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂ ಪಟದ ಲಾಂಛನ ಅನಾವರಣ.
