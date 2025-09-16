ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | ಕುರಿ ಸಂತೆ: ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರದ ಮಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವಾರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಕೊನೆ ದಿನ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ದರ್ಪಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುರಿಸಂತೆ ಜನಸಾಗರ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆ ಸಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಗರಿಗೆದರಿತು. ಕುರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೋದ ಜನರು ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಾಂಪುರದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಲವಾಗಿ ಕುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕುರಿ ಸಾಕಿದ್ದೆವು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮಾರಾಟವಾದವು ಎಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>