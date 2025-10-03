ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಸರಾ: ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅನಾವರಣ; ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ‘ಶ್ರೀರಾಮ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:56 IST
ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರವರ ಕುಣಿತ
