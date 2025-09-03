ತುಮಕೂರು | ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ‘ಅಮೂಲ್ಯ’ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 100, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ.ಅಮೂಲ್ಯ, 1,500 ಮೀಟರ್, 3 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ವಿವರ.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ:</strong> 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ– ಬಿ.ಎಂ.ಅಮೂಲ್ಯ, ಆರ್.ವಿ.ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸಾನಿಯಾ ಸಾಥಿ. 200 ಮೀಟರ್– ಬಿ.ಎಂ.ಅಮೂಲ್ಯ, ಆರ್.ವಿ.ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕೋಮಲಾ. 400 ಮೀಟರ್– ದೀಕ್ಷಾ ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎನ್.ಡಿ.ಪುಣ್ಯ, ಎನ್.ಆರ್.ರಕ್ಷಾ. 800 ಮೀಟರ್– ಪುಣ್ಯ, ಜೀವಿತಾ, ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗಶ್ರೀ. 1,500 ಮೀಟರ್– ಮಹಾದೇವಿ, ಸೈಯದ್ ಆಲಿಯಾ ಶೇಕ್, ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗಶ್ರೀ. 3 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್– ಮಹಾದೇವಿ, ಭೀಮಾಬಾಯಿ, ಸೈಯದ್ ಆಲಿಯಾ ಶೇಕ್.</p>.<p><strong>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ</strong>– ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಸಾನಿಯಾ ಶಫಿ. ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ– ಎಸ್.ಬಿ.ಕವನ, ನಾಗವೇಣಿ, ಚೈತ್ರಾ. ತ್ರಿಬಲ್ ಜಂಪ್– ಜೆ.ಕೆ.ಅರುಣಾ, ಜಿ.ಎಲ್.ನಾಗವೇಣಿ, ಹರ್ಷಿತಾ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ– ಬಿ.ಟಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ಎಚ್.ಎನ್.ಹಿತಶ್ರೀ, ಅಜ್ಗರಿ. ಗುಂಡು ಎಸೆತ– ಬಿ.ಟಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ, ಅಜ್ಗರಿ. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ– ಕೆ.ಸುಷ್ಮಾ, ಪಿ.ಕೆ.ಸಹನಾ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ.</p>.<p><strong>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ</strong>: 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ– ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರಾಜ್, ಸಿ.ಜಿ.ಯಾಸಿನ್, ಸಾಮ್ಯುಯಲ್ರಾಜ್. 200 ಮೀಟರ್– ಶಶಾಂಕ್ ವರ್ಮಾ, ಗೋಕುಲ್, ಸಾಮ್ಯುಯಲ್ರಾಜ್. 400 ಮೀಟರ್– ದೀಕ್ಷಿತ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಪ್ರೀತಂ. 800 ಮೀಟರ್– ಎ.ಯು.ಪ್ರತೀಕ್, ನಂದನ್ಕುಮಾರ್. 1,500 ಮೀಟರ್– ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ರಘುವೀರ್, ಗೌತಮ್. 5 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್– ಟಿ.ಎಸ್.ಸಂದೀಪ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ರಘುವೀರ್.</p>.<p><strong>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ</strong>– ಗೋಕುಲ್, ಏಕನಾಥ್, ರುತ್ವಿಕ್. ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ– ಡಿ.ಎಚ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಚಂದನ್ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಒ.ನಿಖಿಲ್. ತ್ರಿಬಲ್ ಜಂಪ್– ಹರೀಶ್, ಆರ್.ಪವನ್, ರೋಷನ್. ಗುಂಡು ಎಸೆತ– ಸಾಯಿ ಸುಮಂತ್, ಆರ್.ವಿನಯ್, ಎಂ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ– ಆರ್.ವಿನಯ್, ಟಿ.ಎಚ್.ಶಿವಾನಂದ್, ಎಂ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ– ನಿತಿನ್, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಯಾಣ್.</p>.<p><strong>ಚಾಲನೆ:</strong> ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂ.ಮುರಳೀಧರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಟಿ.ಕೆ.ಆನಂದ್, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಆರ್.ರೋಹಿತ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>