ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು | ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ‘ಅಮೂಲ್ಯ’ ಸಾಧನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುರುಷರ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪುರುಷರ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಝಲಕ್‌
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಝಲಕ್‌
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಗುಬ್ಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಗುಬ್ಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
TumkuruDasara sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT