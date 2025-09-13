ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಗಿತದ ಒಂದು ಭಂಗಿ
ಜಿಗಿತದ ಒಂದು ಭಂಗಿ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ರಾಮನಗರ ತಂಡ
ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ರಾಮನಗರ ತಂಡ
tumakuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT