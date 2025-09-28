ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಮಾದರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಗಗನಯಾನ ದರ್ಶನ: ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ; ಹೂವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇಗುಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:49 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ
ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ
ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರು
ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರು
ಕ್ಷಿಪಣಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಅರಳುಗುಪ್ಪೆ ದೇಗುಲ
ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಅರಳುಗುಪ್ಪೆ ದೇಗುಲ
ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆ
ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ
ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ
Tumkur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT