ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ತುಮಕೂರು: ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯವೇ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕವೇ?

ರಾಜ್ಯ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ; ಮಾತೃಭಾಷೆ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:39 IST
ದ್ವಿಭಾಷಾ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು ಭಾಷೆಗೆ ಕುತ್ತು ಬರಬಾರದು
ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ
ಬಿ.ಕರಿಯಣ್ಣ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿ.ವಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷಗಳಿದ್ದವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಸವರಾಜು ಲೇಖಕಿ
TumkurKannada

