ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊರಟಗೆರೆ | 'ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೂತನ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ'

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೂತನ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ್ ಬಳಿಕ ಮನೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯ ನೂತನ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ಸ್ವತಃ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
tumakuru

