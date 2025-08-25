ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ತಿಪಟೂರು | ನೊಳಂಬ ಸಂಗಮ: ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

ನೊಳಂಬ ಸಂಗಮ: ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:55 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:55 IST
ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನೊಳಂಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದಿಂದ ನೊಳಂಬ ಸಂಗಮ ತುಮಕೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು
tumakuru

