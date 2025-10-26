ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | ಜನಸ್ಪಂದನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ: ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:16 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಗಿಣಿವಜ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ.
ಸಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು ಶಾಸಕ 
PoliticsTumkuru

