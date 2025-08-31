ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ತುರುವೇಕೆರೆ | ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ತಂದ ಖುಷಿ...ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ

ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಎ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:22 IST
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು
ರವಿಕುಮಾರ್

ರೇಷ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್ ರೈತ
ಜಯರಾಮ್
222 ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 96925 ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 72166 ಕೆ.ಜಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ತಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗೀಗ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯರಾಂ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ
TumkurSericulture

