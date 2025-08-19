ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Homedistricttumakuru
ಶಿರಾ | ಮುಗಿಯದ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಬಸ್‌ಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:35 IST
ಶಿರಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬಸ್‌ಗಳು
ಶಿರಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬಸ್ ಗಳು.
Bustumakur

