ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿ: ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ

ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಮುಂದುವರೆದ ಗೊಂದಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಮದ್ ಜಾಫರ್
ಮಹಮದ್ ಜಾಫರ್
tumakur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT