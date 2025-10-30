ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಘೋಷಣೆ: ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 2025 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 25 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯದೆ ಒಟ್ಟು 70 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವಯಂ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಪಾಲನೆಯಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದವರನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಹರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 12 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>***ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು***</p>.<p><strong>ಸಾಹಿತ್ಯ</strong></p><p>ಪ್ರೊ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ</p><p>ತುಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ, ತುಮಕೂರು</p><p>ಪ್ರೊ. ಅರ್ ಸುನಂದಮ್ಮ ,\tಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</p><p>ಡಾ.ಎಚ್.ಎಲ್ ಪುಷ್ಪ, \tತುಮಕೂರು</p><p>ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ,\tಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</p><p>ಹ.ಮ. ಪೂಜಾರ,\tವಿಜಯಪುರ</p>.<p><strong>ಜಾನಪದ</strong></p><p>ಬಸಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಚೌಡ್ಕಿ , ಕೊಪ್ಪಳ</p><p>ಬಿ. ಟಾಕಪ್ಪ ಕಣ್ಣೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ</p><p>ಸನ್ನಿಂಗಪ್ಪ ಸತ್ತೆಪ್ಪ ಮುಶೆನ್ನಗೋಳ, ಬೆಳಗಾವಿ</p><p>ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾರಪ್ಪ ಚೀಳಂಗಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</p><p>ಎಂ. ತೋಪಣ್ಣ, ಕೋಲಾರ</p><p>ಸೋಮಣ್ಣ ದುಂಡಪ್ಪ ಧನಗೊಂಡ</p><p>ವಿಜಯಪುರ</p><p>ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</p><p>ಎಲ್. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಉಡಿಗಾಲ</p><p>ಮೈಸೂರು</p><p>ಸಂಗೀತ</p><p>ದೇವೆಂದ್ರಕುಮಾರ ಪತ್ತಾರ್</p><p>ಕೊಪ್ಪಳ</p><p>ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಸಾಲಿ</p><p>ಬೀದರ್</p>.<p><strong>ನೃತ್ಯ</strong> </p><p>ಪ್ರೊ. ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರಾವ್</p><p>ಮೈಸೂರು</p>.<p><strong>ಚಲನಚಿತ್ರ /ಕಿರುತೆರೆ</strong></p><p>ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</p><p>ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಂಗ್</p><p>ಕೊಡಗು</p>.<p><strong>ಆಡಳಿತ</strong></p><p>ಹೆಚ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಭಾ.ಆ.ಸೇ(ನಿ) </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಮನಗರ)</p>.<p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ</strong></p><p>ಡಾ. ಆಲಮ್ಮ ಮಾರಣ್ಣ </p><p>ತುಮಕೂರು</p><p>ಡಾ. ಜಯರಂಗನಾಥ್ </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ</p>.<p><strong>ಸಮಾಜ ಸೇವೆ</strong></p><p>ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಈರಮ್ಮ </p><p>ವಿಜಯನಗರ</p><p>ಫಕ್ಕೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ </p><p>ಕೋರಿನ್ ಆಂಟೊನಿಯಟ್ ರಸ್ಕೀನಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</p><p>ಡಾ. ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ</p><p>ಉಡುಪಿ</p>.<p><strong>ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ</strong></p><p>ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ </p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</p><p>ಉಮೇಶ ಪಂಬದ\tದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</p><p>ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿರ್\tಧಾರವಾಡ</p><p>ಕೆ.ದಿನೇಶ್\tಬೆಂಗಳೂರು</p><p>ಶಾಂತರಾಜು \tತುಮಕೂರು </p><p>ಜಾಫರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್\tರಾಯಚೂರು</p><p>ಪೆನ್ನ ಓಬಳಯ್ಯ \tಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ </p><p>ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ\tಬಳ್ಳಾರಿ </p><p>ಪುಂಡಲೀಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀ(ಬುಡಬುಡಕೆ)\tಬೆಳಗಾವಿ</p>.<p><strong>ಹೊರನಾಡು/ ಹೊರದೇಶ</strong></p><p>ಶ್ರೀ ಜಕರಿಯ ಬಜಪೆ (ಸೌದಿ)</p><p>ಶ್ರೀ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ಮುಂಬೈ)</p> .<p><strong>ಪರಿಸರ</strong></p><p>ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡ</p><p>ಚಾಮರಾಜನಗರ</p><p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಂಗಪ್ಪ</p><p>ಯಾದಗಿರಿ</p>.<p><strong>ಕೃಷಿ</strong></p><p>ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ಹಿತ್ತಲಮನಿ</p><p>ಹಾವೇರಿ</p><p>ಎಂ ಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ</p><p>ಹಾಸನ</p>.<p><strong>ಮಾಧ್ಯಮ</strong></p><p>ಕೆ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು </p><p>ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್</p><p>ಮೈಸೂರು</p><p>ಬಿ.ಎಂ ಹನೀಫ್</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</p><p>ಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಜು</p><p>ಮಂಡ್ಯ</p><p>ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ \tಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>