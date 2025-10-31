ICC Women's WC: ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸಲ ಫೈನಲ್ ಸಾಧನೆ; ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಸು

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ:</strong> ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ, ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2005 ಹಾಗೂ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. </p><p>ಅತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಸಹ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊರತಾದ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಉದಯವಾಗುವುದು ಖಚಿತವೆನಿಸಿದೆ. </p><p>2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು. </p><h2>ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ</h2><p>1973: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)</p><p>1978: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)</p><p>1982: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)</p><p>1988: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)</p><p>1993: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)</p><p>1997: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)</p><p>2000: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)</p><p>2005: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಭಾರತ)</p><p>2009: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)</p><p>2013: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್)</p><p>2017: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಭಾರತ)</p><p>2022: ಚಾಂಪಿಯನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್-ಅಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)</p><h3>2025ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ:</h3><p><strong>ಲೀಗ್ ಹಂತ:</strong></p><ul><li><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಮಯದಡಿಯಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಜಯ</p></li><li><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 88 ರನ್ ಜಯ</p></li><li><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು</p></li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ3 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು</p></li><li><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ರನ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು</p></li><li><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಮಯದಡಿಯಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು</p></li><li><p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು</p></li><li><p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ</p></li></ul><p><strong>ಫೈನಲ್:</strong> ಭಾರತ vs ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ (ನವಿ ಮುಂಬೈ)</p><p>*ಸಂಜೆ 3ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ</p>.ICC Women's WC: ಜೆಮಿಮಾ, ಹರ್ಮನ್ ವೈಭವ; ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ.ICC CWC: ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕರಾದ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್.PHOTOS | ಆಸೀಸ್ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ; ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು.Women WC | ದೀಪ್ತಿ ಮಿಂಚು: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>