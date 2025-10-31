ICC Women's WC: ಜೆಮಿಮಾ, ಹರ್ಮನ್ ವೈಭವ; ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ:</strong> ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ನವಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಒಡ್ಡಿದ 339 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು. </p><p>ಆಕರ್ಷಕ ಆಟವಾಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅಜೇಯ ಶತಕ (127*, 134 ಎಸೆತ, 14 ಬೌಂಡರಿ) ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅರ್ಧಶತಕ (89, 88 ಎಸೆತ, 10 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ (119) ಶತಕದ ಹೋರಾಟವು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿತು. </p><h2>ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಚೇಸ್...</h2><p>ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾರತ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಚೇಸ್ ಕೂಡಾ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 331 ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಭಾರತ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. </p><h3>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 300+ ರನ್ ಚೇಸ್... </h3><p>ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ) 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಿದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 298 ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. </p><p>ಈವರೆಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಯಾವತ್ತೂ 200ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. </p><p>341 ರನ್ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೇಸ್ ವೇಳೆ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೇ 369 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p><h4>ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ...</h4><p>ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2005 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p><strong>ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಖಚಿತ...</strong></p><p>ಭಾನುವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿರುದ್ದ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಉದಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊರತಾದ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. </p><p><strong>WWWWWWWWWWWWWWWL: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ...</strong></p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಸತತ 15 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿತ್ತು. ಆಸೀಸ್ ತಂಡವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. </p>. <p><strong>ಜೆಮಿಮಾ-ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 167 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ...</strong></p><p>ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೆಮಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 167 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶತಕ...</strong></p><p>ಆಸೀಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬಿರುಸಿನ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 679 ರನ್...</strong></p><p>ಇತ್ತಂಡಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 679 ರನ್ ದಾಖಲಾದವು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಆಗಿದೆ. </p><p>ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಣ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 781 ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. </p><p><strong>ಜೆಮಿಮಾ ದಾಖಲೆ...</strong></p><p>ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಚೇಸ್ ವೇಳೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅಜೇಯ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಪರ ಚೇಸ್ ವೇಳೆ ದಾಖಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.ಮೈನವಿರೇಳುವ ಸಾಹಸ, ಬೆರಗಿನ ಮಂದಹಾಸ.ಭಾರತ ‘ಎ’–ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ‘ಎ’ ಹಣಾಹಣಿ: ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>