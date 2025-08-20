ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ತುಮಕೂರು: ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌

10 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ; ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
ಸಂಗಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:29 IST
ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ: ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಮಂಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರವಾದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
EducationHostel

