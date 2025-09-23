ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ

11 ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ; ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ; ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿ ರೈಡ್‌ ಆರಂಭವಾಯಿತು
