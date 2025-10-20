ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ, ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ

ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಗ್ಗ; ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TumkurfruitsVegetables

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT