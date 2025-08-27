ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Homedistricttumakuru
ತುಮಕೂರು: ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ

2017ರಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರಾಸಕ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:45 IST
ತುಮಕೂರು ಬಾಲಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
Tumkur

