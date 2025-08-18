ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ: ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಈ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಅಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು ಕೆ.ಜಿ ₹50 ದಾಟಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಹೂ ಕೋಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಶುಂಠಿ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ದುಬಾರಿ: ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಕೊತ್ತರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–50, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.ತುಮಕೂರು | ತರಕಾರಿ ಏರಿಕೆ, ಹೂಕೋಸು ₹50.<p>ಹಣ್ಣು ಏರಿಕೆ: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಸೀಬೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಸೇಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹144–146, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹118, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹160ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯ ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಕೊಂಚ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–125, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹200–220, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹170–180, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ₹150–180, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹55–60, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹720–750, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,350–1,650, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹740, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹750–960, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.ಅಗತ್ಯವಸ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.<p>ಕೋಳಿ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಈಗ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹110, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹180, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹200ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಕೋಳಿ (ಫಾರಂ) ಕೆ.ಜಿ ₹120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು: ಮೀನಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೂತಾಯಿ ₹380, ಬೊಳಿಂಜರ್ ₹220, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,230, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,250, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,060, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–680, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹610ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಿ.....</p>.<p><strong>ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ</strong></p><p>ಹಣ್ಣು (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹)</p><p>ಸೇಬು;120–300</p><p>ದಾಳಿಂಬೆ;230</p><p>ಮೂಸಂಬಿ;100</p><p>ಕಿತ್ತಳೆ;130–220</p><p>ಸಪೋಟ;100</p><p>ಏಲಕ್ಕಿಬಾಳೆ;106</p><p>ಪಚ್ಚಬಾಳೆ;44</p><p>ಸೀಬೆ;100</p><p>ಪೈನಾಪಲ್;60</p><p>ಪಪ್ಪಾಯ;35</p><p>ಕರಬೂಜ;50</p><p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ;30</p><p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ;150</p><p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್;150–200</p><p>ಸೀತಾಫಲ;80–300</p>.<p><strong>ಧಾನ್ಯ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಮಂಡಿಪೇಟೆ)</strong></p>.<p>ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ;100–110</p><p>ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ;85</p><p>ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ;115</p><p>ಹೆಸರು ಬೇಳೆ;110</p><p>ಕಡಲೆಕಾಳು;75–80</p><p>ಹೆಸರು ಕಾಳು;115–120</p><p>ಅಲಸಂದೆ;80–85</p><p>ಅವರೆಕಾಳು;100–110</p><p>ಹುರುಳಿಕಾಳು;45–55</p><p>ಹುರಿಗಡಲೆ;100–110</p><p>ಬಟಾಣಿ;135–140</p><p>ಕಡಲೆ ಬೀಜ;120–125</p><p>ಗೋಧಿ;42–46</p><p>ಸಕ್ಕರೆ;43–45</p>.<p><strong>ತರಕಾರಿ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)</strong></p>.<p>ಬೀನ್ಸ್;50–60</p><p>ಕ್ಯಾರೇಟ್;50–60</p><p>ಬೀಟ್ರೂಟ್;30–40</p><p>ಈರುಳ್ಳಿ;20–25</p><p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;80–100</p><p>ಟೊಮೆಟೊ;30–35</p><p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆ;25–30</p><p>ಗಡ್ಡೆಕೋಸು;40–50</p><p>ಮೂಲಂಗಿ;15–20</p><p>ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ;30–35</p><p>ಬದನೆಕಾಯಿ;20–25</p><p>ಎಲೆಕೋಸು;15–20</p><p>ಹೂಕೋಸು(1ಕೆಜಿಗೆ);40</p><p>ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;30–40</p><p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ;30–40</p><p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ;50–60</p><p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;50–60</p><p>ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ;50–60</p><p>ಶುಂಠಿ;40–50</p><p>ಸೌತೆಕಾಯಿ 1ಕ್ಕೆ;8–10</p><p>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1ಕ್ಕೆ;2–3</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>